Canicule : le Rhône placé en vigilance orange dès lundi midi

Il va falloir rester au frais et s’hydrater un maximum.

À partir de lundi midi, le Rhône sera placé en vigilance orange canicule par Météo France. Le département et la Métropole de Lyon vont faire face à un épisode de forte chaleur, au moins jusqu’au 1er août. La préfète du Rhône et l’Agence régionale de santé recommandent aux personnes fragiles d’adopter des gestes simples pour se protéger des fortes chaleurs :

- Buvez régulièrement de l’eau sans attendre d’avoir soif ;

- Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps (au moins le visage et les avants bras) plusieurs fois par jour ;

- Mangez en quantité suffisante et ne buvez pas d’alcool ;

- Évitez de sortir aux heures les plus chaudes et passez plusieurs heures par jour dans un lieu frais (cinéma, bibliothèque municipale, supermarché...) ;

- Évitez les heures les plus chaudes de la journée pour les activités sportives ;

- Maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et volets la journée, ouvrez-les le soir et la nuit s’il fait plus frais) ;

- Pensez à donner régulièrement de vos nouvelles à vos proches et, dès que nécessaire, osez demander de l’aide

@VigiMeteofrance 28 juillet



Pour dimanche 28 juillet 2024 :

🔶 13 départements en Vigilance orange



Pour lundi 29 juillet 2024 :

🔶 39 départements en Vigilance orange



Restez prudents et informés :https://t.co/JGz4rTUvHP pic.twitter.com/gRmGPlnI5q — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) July 28, 2024