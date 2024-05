Cargo’Notes, la chorale lyonnaise inclusive en concert

Depuis le début de l'année 2023/2024, la chorale lyonnaise Cargo'Notes a entamé un nouveau chapitre sous la direction de Rémy Aurière. Cette chorale, affiliée à CARGO, la plus importante association LGBT de France, rassemble près d'une centaine de chanteuses et chanteurs bénévoles.

L'objectif de ce projet est double : favoriser des liens fraternels et solidaires parmi les membres du chœur tout en soutenant la cause des personnes LGBTQA+ les plus marginalisées. Comme l'exprime le chef de chœur, il s'agit également de "transmettre de belles valeurs à travers la musique."

Le 7 juillet 2024 à 18h00, l'association organise un concert à la Bourse du Travail de Lyon, devant près de 2000 spectateurs. Le répertoire, constitué de chansons d'artistes emblématiques tels qu'Elton John, Lady Gaga et Angèle, véhicule des messages de fraternité et d'amour qui peut satisfaire tous les âges.

Une partie des bénéfices de cet événement sera reversée à la fondation "Le Refuge", qui offre un soutien et un hébergement aux jeunes LGBTQA+ les plus défavorisés, les aidant à trouver un foyer et à se construire tant sur le plan individuel que collectif.

Pour en savoir davantage sur ce projet inspirant, nous avons eu l'opportunité de discuter avec Rémy Aurières, le chef de chœur de Cargo'Notes.

La billetterie pour soutenir et assister à la chorale c'est ici.

J.D