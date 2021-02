Ce qui change à partir du 1er février

Ce lundi marque le passage au mois de février. Et comme à son habitude, ce début de mois apporte des changements.

Un chèque-psy pour les étudiants

En cette période de crise sanitaire, difficile pour les étudiants de se motiver à travailler. Alors que, par exemple, deux jeunes pensionnaires de la fac de Lyon III ont tenté de mettre fin à leurs jours ces dernières semaines, le gouvernement a mis en place les chèques-psy.

Ainsi, “tous les jeunes qui en ont besoin d’accéder beaucoup plus facilement, et avec une prise en charge, à un professionnel, psychologue, psychiatre”, comme l’a indiqué l’Elysée. Le chèque devrait valoir entre 30 et 40 euros.

Le prix du tabac augmente… et diminue pour certains

Le prix du tabac ne cesse d’augmenter, dans l’objectif de réduire le nombre de fumeurs en France. Et en ce mois de février, certains paquets de 20 cigarettes devraient augmenter de 10 centimes.

En revanche, d’autres marques diminuent à l’inverse de 10 centimes leurs paquets. Le prix passe donc à 9€90, tout comme les tabacs à rouler.

Les tarifs réglementés d’électricité en hausse

Il fallait débourser en moyenne 15 euros par an pour régler les tarifs « bleus » résidentiels. Le prix va augmenter de 1,6 % en raison de la crise économique qui frappe la France.

0,44 % de plus pour payer les péages

Pour emprunter les autoroutes du pays, il faudra désormais payer un peu plus cher. En effet, le tarif des péages va augmenter de 0,44 % en moyenne dès le mois de février.

C’est en tout cas moins que la moyenne de l’année 2020 (0,89), et encore moins de 2019 (1,9 %)

Le livret A en baisse

A partir de ce lundi, le taux du livret A va passer à 0,50 %, alors qu’il culminait à 0,75 % depuis le 1er août 2015. Autre changement, le taux du livret de développement durable et solidaire passe à 0,50 %, et le taux du livret d’épargne populaire atteint les 1 %.

Les tickets restaurants 2020 disponibles jusqu’à la rentrée

Alors qu’ils devaient prendre fin ce dimanche, les tickets restaurants, version 2020, resteront valables jusqu’au 1er septembre prochain. Par ailleurs, le plafond imposé à 38 euros, par personne chaque jour, reste le même.