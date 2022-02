Ce qui change en ce 1er février

Ce mardi 1er février apporte son lot de changements. En effet beaucoup de prix, de règles et de loi vont être actualisés afin d’être remis à niveau.

Des restrictions allégées

L’une des attentes principales des habitants de l’Hexagone, depuis la fin des fêtes de fin d’année, est la levée progressive des différentes restrictions dues à la pandémie. Dès le 2 février, les jauges concernant le public dans les lieux culturels et sportifs ainsi que l’obligation du port du masque en extérieur seront levées. La suite se déroulera à partir du 16 février prochain avec notamment la fin de la dérogation accordée aux réseaux de la grande distribution pour vendre des autotests en supermarché.

Hausse des prix pour l’électricité, le tabac ainsi que les péages

4% de plus, c’est ce que devront payer les Français sur leur facture d’électricité chaque mois. D’après la commission de Régulation de l’Énergie cela représente environ 38€ par an pour la facture d’un client résidentiel et près de 60€ chaque année pour un client professionnel.

En ce qui concerne le prix du tabac, la marque de cigarettes Gauloise Blondes Bleu va augmenter le prix de son paquet à 10€, soit 10 centimes de plus qu’à l’heure actuelle.

Et enfin si vous empruntez les autoroutes vous devrez payer 2% plus chers à chaque péage.

Quels sont les bonnes nouvelles concernant les retraités et les épargnants

Malgré l’augmentation de nombreux prix, le mardi 1er février a aussi son lot de bonnes nouvelles. Dès le début du mois, les retraités pourront toucher l’aide “inflation” à hauteur de 100€.

Pour les épargnants, le taux du livret A va monter à 1% alors qu’il avait été jusqu’à maintenant à seulement 0.5%. La mesure prise par le ministre de l’Économie, a pour objectif de tenir compte du taux d’inflation moyen et de suivre les recommandations de la Banque de France.

Et pour les violences conjugales ?

Chaque année, le nombre de décès, de blessures et de plaintes au sujet des violences conjugales augmentent. Afin de remédier à ce problème le gouvernement français a souhaité mettre en place de nouvelles règles. Dorénavant, les autorités seront dans l’obligation d’avertir les victimes de la sortie de prison du conjoint violent.

Vers la fin des tickets restaurants

Le 28 février 2022, voici la date butoir pour tous les Français possédant des tickets restaurants de 19 à 28 euros pour les utiliser. À noter aussi que les salariés possédant des tickets restaurants de 2021 auront le droit de les utiliser jusqu’à la fin du mois de février.