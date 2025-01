« Une honte » : ce qu’il faut retenir de Bourgoin-OL (2-2, 4 t.a.b à 2)

FC Bourgoin-Jallieu (N3) - Olympique Lyonnais, 16e de finale de la coupe de France : 2-2 (1-1), 4 tirs au but à 2 pour Bourgoin. Buts : Moujetzki (20e, 69e) pour Bourgoin. Matic (45e) et Mikautadze (69e) pour Lyon.

L'Olympique Lyonnais a vécu une énorme désillusion en Coupe de France, éliminé dès les 16es de finale par Bourgoin-Jallieu, une équipe évoluant en National 3. Jamais dans son histoire, l'OL n'avait été éliminé par une équipe de cinquième division.

Les joueurs de Bourgoin-Jallieu ont créé l'exploit d'une vie en l’emportant aux tirs au but (2-2, 4-2 tab). Mehdi Moujetzky a été l'homme du match, inscrivant les deux buts berjalliens (20e, 69e). Lyon a réagi avec des buts de Nemanja Matic (1-1, 45e) et Georges Mikautadze (2-1, 64e), mais Bourgoin-Jallieu s'est imposé lors de la séance de tirs au but, grâce aux échecs d'entrée d'Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso dont les deux frappes ont été repoussées par le bondissant gardien Ronan Jay.

C'est une élimination qui fait mal pour l'OL, une équipe largement favorite. "Une honte" a même déclaré l'entraîneur Pierre Sage.

Les buts :

1-0, 20e : Après une mauvaise relance d'Omari, Moujetzki se joue de Matic et trompe Perri d'une frappe croisée.

1-1, 45e : Bien démarqué, Matic égalise d'une volée du pied droit après un centre côté droit de Benrahma suite à un corner joué à deux.

1-2, 64e : Parfaitement lancé par Cherki, Mikautadze marque d'une belle frappe croisée.

2-2, 69e : Omari rate sa passe en retrait, Moujetzki profite du cadeau et égalise.

https://twitter.com/tonic_radio/status/1879612577690587422