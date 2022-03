L’OL des grands soirs, Paqueta, une première depuis 50 ans, la VAR…Ce qu’il faut retenir de la victoire de l’OL à Porto (1-0)

PORTO-OLYMPIQUE LYONNAIS : 0-1.

L’OL s’est imposé 1-0 à Porto en 1/8ème de finale aller de la Ligue Europa grâce à un but de Paqueta (59e).

L’OL des grands soirs

Collectivement et individuellement, Lyon a confirmé sa montée en puissance entamée depuis le début de l’année 2022. Etant donné l’adversité, il s’agit sans doute du match référence de l’OL version Bosz. Bien organisée, agressive, audacieuse, l’équipe lyonnaise a fait plus que regarder Porto droit dans les yeux, à l’image d’un Lukeba absolument pas impressionné par l’événement.

Paqueta homme du match

Au-delà de son but, l’artiste brésilien a fait preuve d’une créativité et d’un tempérament à toute épreuve. Individuellement, si chaque Gone mérite une bonne note, les autres mentions iront à Dembele, complet et passeur décisif, à Toko-Ekambi, très entreprenant, ainsi qu’à la charnière Thiago Mendes-Lukeba, impeccable.

Une première depuis 1971

Cela faisait 50 ans qu’un club français n’avait plus gagné à Porto, depuis le FC Nantes le 15 septembre 1971 (0-2) en coupe de l’UEFA. Porto restait sur 10 victoires et 2 matchs nuls à domicile contre des représentants tricolores.

La VAR au secours de l’OL

C’est un soir à retourner la veste quand on est anti-VAR. L’arbitrage vidéo a corrigé trois décisions en validant le but de Paqueta, puis en invalidant un penalty et un but en faveur du FC Porto.

Julien Huët