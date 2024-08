Ce qu’il faut retenir de OL-Monaco (0-2)

OL-Monaco, 2e journée de Ligue 1 : 0-2 (0-0). Buts : Ben Seghir (65e), Camara (80e).

Le tournant :

Monaco a tellement eu la mainmise dans ce match qu'il n'y a pas vraiment eu de tournant dans ce match. C'est totalement logiquement que Monaco a fini par marquer en seconde période. L'arrêt de Perri, avec l'aide de son poteau, devant Minamino (30e), n'a fait que retarder l'échéance.

La conférence de presse de Pierre Sage

La statistique :

Un seul tir, complètement anecdotique (Abner de loin à côté en fin de première période) pour l'OL...

L’OL perd ses deux premiers matchs de Ligue 1 sans marquer de but pour la première fois de son histoire.#OLASM — Data OL (@OL_Data) August 24, 2024

Les réactions :

Pierre Sage : "Le résultat est logique vu notre performance. On tire une seule fois, c'est significatif de nos difficultés avec le ballon. La dynamique humaine est bouleversée dans le vestiaire. On arrive au bout et je suis impatient que ça se termine pour savoir avec quel groupe je vais travailler, et pour que les joueurs sachent aussi avec qui ils vont jouer cette saison."

Lacazette : "Il manque beaucoup de choses. C'est un problème au niveau de tout l'effectif et je me mets dedans. Est-ce qu'on craint de revivre un début de saison comme l'an passé ? Forcément c'est dans la tête." #OLASM pic.twitter.com/MfRU9VcrLg — Alexandre Corboz (@AlexCorboz) August 24, 2024

🔚 Nos Gones s’inclinent pour leur première à domicile en @Ligue1 24-25… 🔴🔵



Rendez-vous dès vendredi prochain au @GroupamaStadium face à Strasbourg pour rebondir 🔜



0-2 #OLASM pic.twitter.com/o9mjjO4ECV — Olympique Lyonnais (@OL) August 24, 2024

