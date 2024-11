Ce qu’il faut retenir de Qarabag-OL ( 1- 4)

Qarabag-OL, 5e journée de la phase de Ligue de la Ligue Europa : 1-4 (0-1). Buts pour Lyon : Mikautadaze (15e et 80e), Tolisso (63e) et Fofana (68e). Pour Qarabag : Perri (csc 88e).

L'Olympique Lyonnais a repris des couleurs sur la scène européenne en s'imposant nettement face au Qarabag FK à Bakou, lors de la 5e journée de la Ligue Europa (1-4). Malgré un match très ouvert et disputé, les Lyonnais ont su faire preuve de réalisme. Georges Mikautadze a ouvert le score à la 15e minute et a inscrit un second but à la 80e. Corentin Tolisso (63e) et Malick Fofana (68e) ont également trouvé le chemin des filets. Après une défaite et un match nul, l'OL grimpe provisoirement (en attendant les résultats des matchs de 21 heures) à la 6e place du classement avec 10 points.

Les tops :

La redoutable efficacité de l'OL avec quatre buts formidablement construits.

L'entrée en jeu de Tolisso. Le passage du 4-2-3-1 au 4-3-3 a permis à l'OL de beaucoup moins subir.

Le doublé de Mikautadaze, notamment un deuxième but plein de malice et de technique.

Les flops :

Le score est flatteur : Qarabag ne méritait pas de perdre aussi largement et l'OL a parfois beaucoup trop subi contre cette équipe.

Malgré sa passe décisive, le match de Nuamah, sorti à la pause.

Les deux excès d'individualisme de Ckerki en seconde période.