Les buts (vidéo), le tournant, les tops et flops, le classement… Ce qu’il faut retenir de Rangers-OL (1-4)

Glasgow Rangers – OL, 2ème journée de phase de Ligue Europa : 1-4 (1-3). Buts : Fofana (10e et 55e), Lacazette (19e et 45e+1) pour Lyon. Lawrence (14e) pour les Rangers.

Les buts :

🤩 FOFANA REFROIDIT L'IBROX STADIUM !



Après un super travail de Cherki dans la surface, Malick Fofana ouvre la marque d'une subtile enroulée, Lyon prend les devants ! 💥#RFCOL | #UEL pic.twitter.com/6503MItmSR — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 3, 2024

⚽ LE PREMIER BUT DE LA SAISON POUR LACAZETTE !



Grosse perte de balle des Rangers et super contre mené par Fofana qui donne une offrande à son capitaine ! Lyon reprend l'avantage ! #UEL | #RFCOL pic.twitter.com/AQ9GA9eejp — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 3, 2024

"C'EST MAGNIFIQUE" ☄️



Celui-là il est dingue ! Lacazette envoie une frappe magnifique dans la lucarne de Jack Butland et fait le break pour l'OL ! 🦁#UEL | #RFCOL pic.twitter.com/cGNdilZT6q — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 3, 2024

🌟 LE DOUBLÉ POUR FOFANA !



Encore servi par un énorme Cherki, le jeune Belge n'a plus qu'à la pousser au fond et permet à Lyon de s'envoler face aux Rangers ! 🔥#RFCOL | #UEL pic.twitter.com/YST10dMt28 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 3, 2024

Le tournant :

Sans doute le merveilleux but de Lacazette, auteur du 3-1 juste avant la pause.

Les tops et flops :

Fofana (deux buts et une passe décisives), Cherki (deux passes décisives) ont régalé toute la soirée, Lacazette a retrouvé le chemin des filets et lancé sa saison. Les ombres au tableau sont rares : le but encaissé, conséquence d'une mauvaise passe en retrait de Tolisso et d'une sortie manquant d'autorité de Perri, par ailleurs auteur d'une parade monumentale en seconde période, ainsi que les sorties sur blessures en première période de Mata et Matic.

Le debrief de ⁦@JulienHuet⁩ après la victoire de l’#OL 4-1 sur la pelouse des Glasgow Rangers pic.twitter.com/IrtKmBUV5N — Tonic Radio (@tonic_radio) October 3, 2024

Le classement :

Avec six points en deux journées, l'OL, deuxième à la différence de buts, partage la tête de la poule avec la Lazio, Tottenham, le Steaua Bucarest et Anderlecht.

