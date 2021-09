Ce qu’il faut savoir avant Glasgow Rangers-OL

L’Olympique Lyonnais entame ce jeudi sa campagne européenne en affrontant en Ecosse les Glasgow Rangers à l’occasion de la première journée de la phase de groupes de la Ligue Europa.

L’OL de de fortes ambitions dans cette compétition

Chacun connaît le rêve ultime de Jean-Michel Aulas : gagner une coupe d’Europe avec son équipe masculine. Au début de l’été, il avait même publiquement évoqué cet objectif dans les colonnes de L’Equipe : ‘’Notre objectif numéro un sera d’aller chercher la Ligue Europa. Même si c’est prétentieux, il faut la jouer pour la gagner. C’est l’année ou jamais vu notre effectif pour nous imposer. On a une équipe de grande qualité et j’ai une grande confiance pour qu’on aille loin dans cette épreuve avec un entraîneur de grand talent’’. Depuis cette sortie, le président de l’OL se fait un peu plus discret sur le sujet, clamant seulement vouloir “aller dans le dernier carré’’.

Un adversaire certes prestigieux mais peu dangereux

Club le plus titré d’Ecosse avec 55 titres de champions, les Glasgow Rangers ont été finalistes malheureux de de la Ligue Europa en 2008 (défaite 2-0 en finale contre le Zénit Sant-Petersbourg). Entraînés par la légende de Liverpool Steven Gerrard, les Gers ont décroché au printemps dernier leur premier titre de champion d’Ecosse depuis dix ans. Eliminés par Malmö en tour préliminaire de la Ligue des Champions, les Rangers sont passés par un trou de souris en barrage de la Ligue Europa (1-0, 0-0 contre les Arméniens d’Alaskert).

🎙 Le coach des @RangersFC, Steven Gerrard, évoque Gérard Houllier qui l'a lancé en professionnel.#RFCOL pic.twitter.com/QuTaTo5cYc — Olympique Lyonnais (@OL) September 15, 2021

Souviens-toi de décembre 2007…

Le loupé incroyable de Jean-Claude Darcheville, le doublé de Karim Benzema, le but de Sidney Govou…Ce match a marqué une génération de supporteurs de l’OL. En décembre 2007, l’OL avait gagné 3-0 à Ibrox Park, se qualifiant ainsi pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

Oh le Lyon-Rangers ! Souvenirs de la phase de groupe de C1 2007/08, avec le 3-0 des Gers à Gerland, le même score pour l’OL à Ibrox au dernier match pour la qualif, le doublé de Benzema en fin de match (révélation aux yeux de l’Europe) et l’énorme raté de Darcheville 😎 #UELdraw — Joffrey Pointlane (@joffpoint) August 27, 2021

Le saviez-vous ?

Peter Bosz était à la tête de l’équipe du Bayer Leverkusen qui éliminait les Rangers de Steven Gerrard lors de la Ligue Europa 2019/20, remportant les deux rencontres de ce huitième de finale, dont la première 3-1 à Ibrox.

"Toute l'équipe doit bien jouer et progresser. Contre Strasbourg c'était mieux. Ce n'est pas seulement la défense qui doit faire mieux mais tout le bloc équipe" #RFCOL pic.twitter.com/cBH5LRBH8y — Olympique Lyonnais (@OL) September 15, 2021

En même temps…

L’autre match de ce groupe A oppose au Danemark Brondy au Sparta Prague à partir de 21 heures. Dans 15 jours, l’OL recevra les Danois à Décines.

Julien Huët

Crédit photo Glasgow Rangers

