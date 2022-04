Ce qu’il faut savoir avant OL-Montpellier

OLYMPIQUE LYONNAIS – MONTPELLIER HERAULT SC, 34ème journée de Ligue 1, samedi 17h.

Bosz y croit encore

Si de notre point de vue, depuis la défaite à Brest, l’OL n’a plus aucune chance d’arracher une qualification européenne, ce n’est pas l’avis de Peter Bosz. L’entraîneur de l’OL n’abdique pas : “Ce n’est pas fini. Il reste cinq journées, les autres vont se jouer entre eux, l’espoir est encore là. Ce sera fini quand ce ne sera plus possible. Il reste une petite chance seulement mais elle est là. Tant que cette petite chance existe, je veux aller au bout.” Au classement, Lyon est aujourd’hui huitième avec sept longueurs de retard sur la cinquième place. Il ne reste que 15 points à distribuer.

Peter Bosz au sujet de la course à la qualification européenne

Un groupe toujours très diminué

Lopes, Denayer, Dubois et Ndombele manquent toujours à l’appel, ainsi que les blessés longue durée : Diomandé, Cherki et Caqueret. Ce dernier pourrait toutefois effectuer son retour dans une semaine lors de l’affiche à Marseille. On note tout de même pour cette réception de Montpellier les retours dans l’effectif de Toko-Ekambi et Boateng.



Montpellier dans le ventre mou

Comme Brest mercredi, Montpellier, onzième, n’a plus rien à espérer ou à craindre de cette fin de championnat. Dominés à Lens (2-0) en milieu de semaine, les hommes d’Olivier Dall’Oglio n’affichent pas un visage très convaincant ces derniers temps. Ils n’ont plus marqué depuis trois matchs et remporté une seule de leurs sept dernières rencontres.

Des kops inanimés

Dans le virage Sud, les Lyon 1950 ont annoncé qu’ils seraient de retour au stade mais n’encourageraient pas l’équipe. Dans le virage Nord, les Bad Gones n’ont pas communiqué.

OLYMPIQUE LYONNAIS – MONTPELLIER HERAULT SC, 34ème journée de Ligue 1, samedi 17h. A vivre en intégralité sur Tonic Radio avec les commentaires de Julien Huët. Rendez-vous après le match pour le debrief sur la page Facebook Tonic Radio.