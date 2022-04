Ce qu’il faut savoir avant Strasbourg-OL

RACING CLUB DE STRASBOURG – OLYMPIQUE LYONNAIS – 31ème JOURNEE DE LIGUE 1. Dimanche (19h)

Un match qui compte double

Et si ce déplacement était la dernière chance pour l’Olympique Lyonnais de raccrocher les places européennes ? Neuvième à six points de Strasbourg (4e), Lyon reviendrait dans la course en cas de succès en Alsace. Une défaite en revanche pourrait bien sonner le glas des espoirs de l’équipe de Peter Bosz d’arracher une qualification européenne par le biais du championnat.

Sans Thiago Mendes

Privé de son couteau suisse préféré, Peter Bosz va forcément procéder à une rotation dans le onze de départ par rapport à l’équipe qui a débuté à la fois contre Angers (3-2) et à West Ham (1-1). Ainsi, Dubois et Toko-Ekambi ont toutes les chances chances de revenir. Tetê pourrait se voir offrir une première titularisation. Le retour de Denayer est envisageable..

Le groupe lyonnais pour le déplacement à Strasbourg, ce dimanche à 19h ! 🦁🔴🔵#RCSAOL #AliExpress pic.twitter.com/BKef3MPuTC — Olympique Lyonnais (@OL) April 9, 2022

La Meinau va rugir

Il suffit de surfer sur le site officiel du Racing pour s’en convaincre : “La Meinau va rugir, elle aussi, encore et encore. Le Racing, qui ne dispose pas de toutes ses forces vives, en aura besoin. Plus que jamais ! Ce n’est pas seulement le match d’une équipe, c’est l’affaire de tout un peuple qui sait à qui donner sa voix, et la faire résonner, un dimanche d’élection. C’est encore un jour de grand tumulte qui vient, un dimanche de communion. Il y a peut-être un autre bout de ciel à décrocher.” Les Alsaciens, qui restent sur huit matchs sans défaite, forment la troisième équipe la plus performante à domicile en L1 cette saison. Les 26 109 places de la Meinau ont été vendues pour ce choc.

⚽️🎞️ [Vidéo] "Le match est capital pour eux!", estime Julien Stéphan, l'entraîneur du @RCSA, avant la réception de l'@OL dimanche à la Meinau ➡️ https://t.co/XtQFKFnxR1 #RCSAOL pic.twitter.com/BzBB4zHI44 — DNA Sports (@LesSportsDNA) April 9, 2022

La stat

Attention, Strasbourg n’a jamais perdu après avoir ouvert le score : 12 victoires et 1 nul !

