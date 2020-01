Certains médicaments ne sont plus en libre-service dans les pharmacies

C’est un changement qui est désormais effectif. A partir de ce mercredi l’Aspirine, le Doliprane ou encore l’Advil ne sont plus en accès libre en pharmacie.



Ces médicaments vendus sans ordonnance sont rangés dorénavant derrière le comptoir de votre pharmacien afin de limiter les risques liés à un mauvais usage.



Cela “renforce le rôle de conseil du pharmacien auprès des patients qui souhaitent en disposer sans ordonnance”, a ajouté l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Le Maxilase et les autres comprimés pour le mal de gorge sont également concernés.