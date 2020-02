César : la direction de l’académie démissionne

C’est un fait majeur qui arrive peu avant la 45ème édition des Césars. La direction de l’académie a démissionné ce jeudi suite à des plaintes collectives d’acteurs, producteurs et réalisateurs.

Alain Terzian et son équipe, en place depuis 2003, ont été critiqués par plus de 200 personnalités du cinéma français. Parmi lesquelles Omar Sy, Virginie Efira, Jean-Pierre Bacri ou encore Leila Bekhti. Ils dénonçaient un système “élitiste et fermé” et réclamaient “une refonte en profondeur” de l’Académie.

L’affaire Polanski a mis le feu aux poudres

Accusé d’agressions sexuelles et de viols de plusieurs femmes, le réalisateur franco-polonais a été nommé à douze reprises pour son film “J’accuse”. Un soutien contesté par de nombreuses associations féministes.