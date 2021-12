Cette fois c’est officiel : Juninho quitte l’OL

Juninho a confirmé ce mercredi à l’AFP qu’il partirait de l’OL dès cet hiver, en janvier : “C’est mieux pour que le club prépare déjà la suite et j’ai aussi besoin d’arrêter”, a-t-il dit à l’AFP, confirmant une information des quotidiens L’Equipe et Le Progrès.

Le 17 novembre, le Brésilien avait, à la surprise générale, presque annoncé son départ sur RMC, sans que personne au club ne soit au courant : “Dans ma tête c’était pour trois saisons”, avait-il déclaré. “Pour beaucoup de monde, directeur sportif tu ne fais pas grand-chose. Mais il y a une fatigue mentale énorme (…). J’ai envie de me reposer un peu”.

Depuis cette déclaration, la situation était devenue intenable. Comment préparer les prochains mercatos avec un directeur sportif sur le départ ? Quelle autorité pouvait-il légitimement désormais avoir sur l’entraîneur et les joueurs ?

Revenu en mai 2019 sous les vivas des supporteurs, Juninho s’en va deux ans et demi plus tard sur un sentiment de double échec, sportif et politique : les résultats n’ont presque jamais été à la hauteur et le Brésilien n’a jamais su, pour des raisons diverses, prendre la mesure d’un costume qui, au final, était visiblement trop grand pour lui. Malgré cette fin en eau de boudin, son image semble encore intacte chez une majorité de supporteurs pour qui la responsabilité de son échec incombe surtout au fonctionnement du club dirigé par Jean-Michel Aulas.