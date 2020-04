Cette nouvelle maladie infantile qui inquiète l’exécutif français

Le National Health Service (NHS) au Royaume-Uni a révélé une augmentation du nombre d’enfants testés positifs au Covid-19. Certains d’entre eux auraient contracté une maladie proche de la maladie de Kawasaki (maladie infantile rare qui provoque une inflammation des parois des vaisseaux sanguins.)



Fièvre, inflammation cardiaque, symptômes gastro-intestinaux, inflammation des ganglions et douleurs abdominales, tels sont les symptômes de cette maladie qui aurait également touché plusieurs enfants entre 2 et 10 ans en France.



Cette nouvelle a inquiété de nombreux médecins et spécialistes qui se sont réunis ce mercredi lors d’un consortium pour lancer l’alerte auprès des pédiatres, en tentant de trouver un lien éventuel avec la pandémie du Covid-19.



Pour l’heure, on compte une vingtaine de cas en Île-de-France et une douzaine au Royaume-Uni. Des cas ont également été signalés en Italie, en Suisse et en Espagne. Tous les enfants infectés ne sont cependant pas porteurs du Covid-19.



Le ministre de la santé, Olivier Véran, a affirmé vouloir mobiliser “la communauté soignante, la communauté scientifique en France et à l’international pour avoir le maximum de données possible, pour voir s’il y a lieu de faire un lien entre le coronavirus et cette forme qui, jusqu’ici, n’avait été observée nulle part.”