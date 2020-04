CGT Education dénonce une improvisation totale du gouvernement

Les syndicats de CGT Educ’ation du Rhône dénoncent, dans un communiqué, une improvisation totale du gouvernement. D’après les syndicats, la décision de renvoyer les enfants à l’école dès le 11 mai, « ne repose sur aucune base médicale et scientifique » et « vise essentiellement à assurer la « garde » des enfants en bas age, sous la pression du MEDEF, pour renvoyer les salariés au travail quelles qu’en soit les conséquences sanitaires ».

A travers plusieurs questions, ils soulèvent les problèmes qu’une reprise des cours aussi pressée pourrait entrainer. Comme, par exemple, le respect des gestes barrière pour les enfants de maternelle, la protection des élèves et des personnels alors que les élèves ne peuvent pas porter de masque ou encore la distanciation sociale dans des couloirs d’école souvent larges de moins de deux mètres.

Dans ce communiqué, la CGT Educ’action du Rhône « appelle les collectivités locales du Rhône (conseil général et municipalité) et le conseil régional AURA à prendre leurs responsabilités, et à refuser ces réouvertures et pour les municipalités à prendre des arrêtés d’interdiction de réouverture, comme beaucoup l’ont déjà fait ». Elle précise également que, si le gouvernement n’écoute pas leurs requêtes, elle ferait appel au droit d’alerte et droit de retrait, au recours juridique et au préavis de grève « pour défendre la santé et la sécurité des agents, des élèves et de leurs familles ».