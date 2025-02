L’hôpital de Chagny lancera en septembre une activité ambulatoire dédiée à la réadaptation et à la rééducation, avec un focus sur la prévention des chutes à domicile. Le projet, qui inclut la transformation d’une ancienne cafétéria en espace adapté, vise à soutenir l’unité gériatrique et lutter contre les chutes, première cause de mortalité chez les seniors.

