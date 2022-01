Challenge Cup : le LOU l’emporte contre Trévise et assure la première place de son groupe

Carton plein pour le LOU en Challenge Cup ! Les Lyonnais se sont imposés ce vendredi soir au stade de Gerland contre les Italiens du Benetton Rugby (25-10) à l’occasion de la quatrième et dernière journée des phases de poules de la compétition. Grâce à cette victoire, les joueurs de Pierre Mignoni sont assurés de terminer à la première place du groupe B avec 18 points au compteur.



Les essais lyonnais ont été inscrits par Hamza Kaabeche (14′), Ethan Dumortier (30′) et l’inévitable Xavier Mignot (74′) qui a scellé la victoire des Rouge et Noir.

FIN DU MATCH !



Le LOU Rugby l'emporte face à Benetton Rugby 25 à 10 !

