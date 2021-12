Challenge Cup : le LOU reçoit Gloucester à Gerland ce vendredi

Le LOU renoue avec la Challenge Cup ce vendredi soir (21h) à l’occasion de la venue des Anglais de Gloucester au stade de Gerland.

Un adversaire que les Rouge et Noir connaissent bien puisque les deux équipes s’étaient affrontées l’an passé en Champions Cup, avec une large victoire lyonnaise à domicile (55-10).

Mais la donne risque de ne pas être la même cette fois, face à cette équipe anglaise vainqueur à deux reprises de cette compétition en 2006 et 2015, et qui reste sur deux revers en finale, en 2017 et 2018.

Le LOU, qui va jouer son 24e de Challenge Cup ce vendredi, totalise 12 victoires pour autant de défaite dans cette épreuve. L’occasion donc de faire pencher la balance dans le positif en cas de succès.

Le XV de départ du LOU : Taofifenua S., Marchand, Bamba – Geraci, Taofifenua R. – Lambey, Saginadze, Taufua (cap) – Doussain (m), Sopoaga (o) – Niniashvili, Ngatai, Barassi, Dumortier – Arnold.

Sur le banc : Charcosset, Devisme, Kaabèche, Mayanavanua, Fainga’a, Pélissié, Regard, Laporte.