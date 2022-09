Chalon : des activités ce mercredi dans le cadre de la semaine “Sport Santé Handicap”

Dans le cadre de la semaine Sports, santé et handicap, la Ville de Chalon et le Grand Chalon s’associent pour proposer des activités autour de la santé et du handicap.



Ce mercredi, une journée grand public est programmée pour faire découvrir les bienfaits de l’activité physique. Rendez-vous au parc Georges-Nouelle de 10h à 17h.



Vous pourrez découvrir de nouvelles pratiques, bénéficier de conseils, et rencontrer les éducateurs sportifs formés au handisport.