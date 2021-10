Chalon : des activités sportives à la presqu’île des Prés Saint-Jean pendant les vacances

Du 25 au 29 octobre, la Direction des Sports du Grand Chalon organise l’événement Si t’es sport, qui offre une série d’activités sportives pendant les vacances scolaires d’octobre.

Celles-ci se dérouleront du 25 au 29 octobre, de 14 à 17 heures, en extérieur à la presqu’île des Prés Saint-Jean et seront totalement gratuites. Elles concerneront les enfants de 6 à 10 ans et de 11 à 14 ans, ainsi que les familles.

L’accueil et les inscriptions se feront à l’espace création à partir de 13h30, dans le bâtiment situé près des terrains de tennis, et les activités auront évidemment lieu dans le respect des gestes barrières et des mesures de distanciation physique.

Pour plus de renseignements, contactez la Direction des Sports au 03 85 41 46 33.