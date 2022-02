Chalon : fermeture de la bibliothèque jusqu’au 19 février

Ce mardi, la bibliothèque jeunesse à Chalon ferme ses portes jusqu’au 19 février prochain en raison de travaux dans les espaces de vie.

Malgré la fermeture de la bibliothèque il est possible de réserver et d’emprunter des livres en faisant sa sélection via le catalogue sur le site internet de la bibliothèque : http://www.bm-chalon.fr

Il est aussi possible de réserver des livres par téléphone au 03.85.90.52.50 ou par mail sur, jeunesse.bibliotheque@chalonsursaone.fr .

Pour récupérer les livres il faudra se rendre sur place du mardi au samedi sur rendez-vous de 14h à 18h.