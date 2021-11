Dans le cadre du projet d’aménagement de l’entrée de ville, la circulation sera fortement perturbée dès le lundi 15 novembre jusqu’au 29 novembre compris. Pour la mise en place et la fin du test, la route de Lyon sera notamment fermée à la circulation le 15 et le 29 novembre entre 5h et 8h.



Plus d’informations à retrouver sur le compte Facebook du Grand Chalon.