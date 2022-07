Chalon : L’application éducative Foxar aura bientôt une version définitive

Foxar est une application qui permet de visualiser des contenus en 3D et en réalité augmentée. Conçu en 2018, le logiciel encore en version bêta, aura une version définitive au mois d’octobre prochain.

L’application de réalité augmentée est le fruit de l’entreprise chalonnaise Foxar. Créée par deux ingénieurs en Arts et métiers : Louis Jeannin et Nicolas Caligiuri, l’appliaction propose des maquettes en 3D et en réalité virtuelle de schémas issus de disciplines variées.

Foxar vient en soutien aux programmes scolaires, il permet aux élèves et aux professionnels en formation de comprendre facilement les schémas synthétisés à l’aide de maquettes pédagogiques interactives et en 3D.

Avec plus de 140 maquettes et plus de 100 000 téléchargements, le logiciel a déjà pu aider des nombreux jeunes en difficulté scolaire.

Le ministère de l’Education ainsi que le préfet de Chalon soutiennent le développement de cette pédagogie numérique. De nombreux départements ont également sollicité son utilisation.