Chalon : L’association Cesar au secours des chats errants

Pour financer l’accueil des chats errants, qui se multiplient, l’association Cesar (les Chalonnais s’entraident spécial animaux de la rue) a besoin de dons. Des collectes sont prévues les 7 et 8 juin chez "Du chien au chat" et les 14 et 15 juin à l’Intermarché près de l’hôpital.

Depuis dimanche, l’association intervient dans une casse de Chalon-sur-Saône où elle a récupéré une trentaine de chats, principalement des chatons. Cette situation d’urgence met à rude épreuve les capacités des bénévoles. Certains chats seront adoptés, tandis que d’autres seront stérilisés et relâchés. L'association est en recherche de bénévoles pour répondre à cette hausse de sauvetage.