L'été 2023 fut tout autant chaotique que l'été 2024 niveau intempéries et orages car l'un des ponts les plus connus de Chalon en a été victime, il s'agit du pont Saint-Laurent. Celui-ci a été frappé par la foudre en août 2023 et depuis, l'un de ses piliers est toujours en ruine. Après des travaux d'urgence sur les canalisations au mois de septembre 2023, le pont subira à nouveau des travaux afin rétablir ce pilier du 15 au 26 juillet 2024.

K.M