Chalon : on connaît le programme des illuminations

Les animations pour les fêtes de fin d’année ont été annoncées à Chalon. C’est samedi prochain, à 17h, que les illuminations seront lancées depuis la place Saint-Vincent. À cette occasion, la musique sera présente et viendront s’y joindre les jeunes choristes de la maîtrise Saint-Charles, qui chanteront en soutien aux femmes d’Iran.



Le soir du 8 décembre, fête de la Citadelle, installations de feu et prestations musicales seront au rendez-vous, ainsi que vin chaud et autres animations par les associations et clubs service.



A partir de cette date, les choses s’accéléreront : ce sera le lancement de « Rêves de Noël », avec le village de la place de l’Hôtel-de-Ville, la piste de roller-quad du Grand Chalon sur la place de Beaune, le spectacle de feu de la place Saint-Vincent, les représentations du théâtre du Grain de Sel et du théâtre du Port Nord, les animations nombreuses au fil des rues…

Le 11 décembre, le Père Noël viendra en outre proposer aux jeunes Chalonnais une chasse au trésor.