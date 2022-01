Chalon rend hommage à son ancienne directrice emblématique des bibliothèques

Gilles Platret, le maire de Chalon a appris récemment le décès d’Yvette Guelon, l’emblématique directrice des bibliothèques de la ville. Cette femme était notamment à l’origine de la création de la bibliothèque jeunesse et du bibliobus.

La ville remercie Yvette Guelon pour son travail assidu, qui a permis aux lecteurs châlonnais de s’adonner à leur passion dans de très bonnes conditions, tout en conservant pour l’avenir l’extraordinaire fond patrimonial de la bibliothèque.

Yvette Guelon a repris les rênes des bibliothèques de Chalon en 1967 et a directement apporté du sang neuf avec dès le début la rénovation de ces dernières. Pendant près de 25 ans, la bibliothécaire a reconstruit la littérature chalonnaise.

Qui était Yvette Guelon ?

Yvette Guelon est née le 2 août 1938, après une licence et un D.E.S. d’histoire, elle embrasse le métier d’enseignante. Puis, ne se voyant pas rester enseignante toute sa carrière, elle tente, et obtient, le Diplôme Supérieur des Bibliothèques.

Ce choix l’amène à côtoyer l’univers merveilleux de la Bibliothèque Nationale de Paris, avec ses innombrables ouvrages et ses multiples collections.

Elle tente ensuite le concours d’entrée des Bibliothèques d’État et est reçue brillamment à la 3e place. Cette réussite l’amène, en 1964, à faire ses premières armes à la bibliothèque Universitaire de Dakar, la plus grande bibliothèque de l’Afrique de l’Ouest.

En 1967, elle revient à Chalon afin de renouer avec ses racines, mais surtout pour connaître un poste directement lié au service public. Yvette Guelon quitte la bibliothèque municipale de Chalon le 1er septembre 1992 pour rejoindre le service documentation de l’Université de Dijon.

Sa carrière fut marquée notamment par une victoire en 1972 à l’élection de la meilleure bibliothèque.