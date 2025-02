Chalon-sur-Saône : Carnaval, stationnement, circulation… ce qu’il faut savoir

À partir de la fin de la semaine prochaine, le Carnaval et la fête foraine reviennent à Chalon-sur-Saône.

À cette occasion, le stationnement et la circulation vont se retrouver perturbés en centre-ville.

Et c’est déjà le cas depuis hier 19h et jusqu’au 12 mars 20h, le stationnement est interdit sur une partie de la place du collège, sur le parc jouxtant la rue de l’ancien Carmel, sur l’avenue Mathias et le parking Lapray.

Ou encore dès ce dimanche à 14h jusqu’au 12 mars à 20h, il ne sera plus possible de se garer sur l’ensemble de la place Mathias, la place du Collège, l’impasse Paul-Valéry ou encore la rue Lieutenant-André. À noter également, que la place de Beaune sera interdite au stationnement du 18 février à 22h jusqu'au 10 mars à 22h.

Enfin, du 19 février jusqu'au 10 mars à 22h, ce sera la place de la République, la rue Carnot et la rue du Palais-de-Justice qui seront interdites au stationnement.

Pour rappel, la fête foraine ne débutera qu'à partir du vendredi 21 février, et durera jusqu'au dimanche 9 mars.

R.H