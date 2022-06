Chalon-sur-Saône : cinq membres d’une famille en garde à vue

Cinq membres d’une même famille ont été placés en garde à vue au commissariat de Chalon-sur-Saône en milieu de semaine dernière.



Un père, un couple de grands-parents et deux soeurs sont soupçonnés d’avoir commis des violences sur une jeune femme de 24 ans, écrit Le Journal de Saône-et-Loire. Cette dernière est la mère de l’enfant qu’elle a eu avec le papa cité juste au-dessus.



La victime aurait été victime de coups violents (4 jours d’ITT), coups donnés suite à une confrontation qui a dégénéré entre tous les protagonistes. D’après le quotidien régional, elle ne voulait plus confier son enfant à son ex-compagnon à cause de ses problèmes d’alcool et de drogue.



Le père et le grand-père sont déjà connus des services de police. Ce dernier est le seul à avoir vu une plainte être déposée contre lui, qui a finalement été classée sans suite. Les autres membres de la famille ont été relâchés mais seront convoqués devant la justice ultérieurement.