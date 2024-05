Des artistes comptant entre 30 000 et 375 000 abonnés sur Instagram et jusqu’à 1 million 800 000 sur Tiktok, accompagnés de groupes de musiques locaux, se produiront à la salle Sembat aujourd’hui et demain.

Un événement organisé par des jeunes et pour les jeunes, qui permet de mieux comprendre la notoriété accordée à ces créateurs de contenus numériques.