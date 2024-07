Chalon-sur-Saône : des guinguettes s’installent sur le quai de la Monnaie

À Chalon-sur-Saône, dès demain et jusqu'au 10 août, les guinguettes s'installeront sur le quai de la Monnaie. Il s'agit du troisième événement de l'été organisé par la ville. Une vingtaine d'exposants se relaieront chaque soir, et un espace a également été aménagé pour permettre aux Chalonnais et aux touristes de danser. La scène a été positionnée dos au pont Saint-Laurent, permettant ainsi au public de profiter du soleil couchant derrière les artistes qui se produiront chaque soir. Un bar éphémère tenu par l’Hexagone et un espace restauration géré par Toqué’art seront également accessibles.

ML