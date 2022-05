L’ambiance était joyeuse et festive, ce mercredi 11 mai, au sein de la résidence Robert-Beduneau, à Chalon-sur-Saône. Et pour cause, amis, résidents et accompagnants se sont réunis pour fêter l’anniversaire de Suzanne Lefêvre, la doyenne de la ville, qui fêtait ses 106 ans, rapporte Le Journal de Saône-et-Loire.

