La ville de Chalon-sur-Saône organise des stages pour former les jeunes à la pratique du baby-sitting. Le programme « Deviens baby-sitter » reprendra du 24 au 26 octobre et les inscriptions sont ouvertes depuis le 12 septembre dernier. Pour plus d’informations, rendez-vous à l’Espace Jeunesse, place de l’Obélisque.