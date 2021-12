Chalon-sur-Saône : l’ancien centre commercial des Prés Saint-Jean bientôt rénové

Fermé depuis 2011, l’ancien centre commercial des Prés Saint-Jean fait l’objet d’un projet de réhabilitation de la part de la Régie de quartier, qui souhaite y regrouper tous ses services.

La Régie, qui aide des personnes éloignées de l’emploi à se réinsérer et à trouver un poste, souhaite réunir ses activités dans l’ancien centre commercial et profiter de son emplacement au cœur des Prés Saint-Jean.

Ce projet sera soumis au vote des élus ce jeudi, avec une subvention de 69 000 euros. Quant au coût des travaux, il est estimé à 962 000 euros. Ceux-ci devraient débuter au printemps et durer entre six et huit mois.