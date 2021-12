Chalon-sur-Saône : le programme des festivités Rêves de Noël du 21 au 23 décembre

L’événement Rêves de Noël organisé par la Ville de Chalon a démarré officiellement vendredi dernier. Voici le programme cette semaine :

Village de Noël place de l’Hôtel-de-Ville : ouvert mardi et jeudi de 11h à 20h, le mercredi de 14h à 20h.

Noël en bulles : balade de Noël gourmande, avec douceurs et friandises au menu.

Rencontres avec le Père Noël : le père Noël reçoit les enfants sages (en respectant ses distances), en collaboration avec l’association des Rondes de nuit et l’association Emmaüs de Chalon-sur-Saône. Le mercredi 22 décembre de 15h à 18h, sans réservation.

Manèges : à bord du petit train, de la petite roue ou sur le carrousel. Tarif : 2,50 €.

Petite restauration : gourmandises salées et sucrées à retrouver tous les jours aux horaires d’ouverture du Village de Noël.



Les automates de Noël : animaux cuisiniers, sommeliers et convives mis en scène aux quatre coins de la ville.

animaux cuisiniers, sommeliers et convives mis en scène aux quatre coins de la ville. Place du Châtelet, place Saint-Vincent, place du Théâtre et place Sémard. Aux horaires d’ouverture du village.

Place de Beaune :

Patinoire du Grand Chalon : patinoire accessible par séance d’une heure. En cas de mauvais temps, la patinoire pourra être exceptionnellement fermée. Ouverte de 10h à 20h. Tarifs : adulte 5 €, enfants de moins de 12 ans accompagnés d’un adulte 4 €, groupe de minimum 10 personnes 4 €/personne, achat de carnet de 10 entrées par un organisme (commerces, comités d’entreprise, associations) 30 €. Renseignements et inscriptions : 09 70 53 00 15.

Premiers pas sur la glace : chaque samedi, de 10h à 12h, la patinoire sera exclusivement réservée aux familles avec enfants de moins de 12 ans et accompagnés au moins d’un adulte.

La mini fête foraine : une fête foraine s’installe sur la place de Beaune. Tous les jours de 14h à 19h.

Place du Théâtre : la cabane enchantée de Noël qui s’installe sur la place du Théâtre pour proposer de nouveaux rendez-vous contes et des ateliers. Gratuit mais places limitées, réservation au 03 85 90 50 90. Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Mercredi 8 décembre : Anne Prost-Cossio, Contes de lumière (14h, 15h, 16h et 17h, pour les 4/10 ans, durée 30 min).

Jeudi 23 décembre : Contes avec Xavier Regnault, de 14h à 17h, dès 6 ans, durée 30 minutes.

Parades dans les rues piétonnes : au départ de la place de l’Hôtel-de-Ville.

– Mercredi 22 décembre : de 14h à 18h, le Père Noël en balade dans les rues de Chalon.

– Mercredi 22 décembre : de 15h30 et 17h, parade musicale par Chris’Mas Swing.

– Jeudi 23 décembre : à 15h30 et 17h, les Rouges Coeurs par la Compagnie Mademoiselle Paillette.

Théâtre du Grain de Sel :

– Mardi 21 décembre, à 15h et 17h30 : « Le petit prince de la forêt », l’histoire d’un petit sapin qui vit seul au milieu d’une grande forêt dans laquelle il se sent différent. Conte musical par 2L. À partir de 5 ans, durée 35 minutes.

– Jeudi 23 décembre, à 15h et 17h30 : « Sous les papiers… la plage ! », dans son bureau et devant ses piles de papiers à classer, il rêve d’évasion… Mais sa chef n’est jamais bien loin, bien décidée à le remettre à l’ouvrage ! Spectacle acrobatique et burlesque par la Compagnie Prise de Pied. À partir de 3 ans, durée 45 minutes.

Tous les spectacles sont gratuits et sans réservation, dans la limite des places disponibles. Ouverture des portes une demi-heure avant le début du spectacle.