Les deux individus qui avaient braqué un bureau de tabac et une boulangerie à Chalon-sur-Saône le 7 septembre dernier ont été jugés et ont été condamnés à 4 ans de prison avec un an de sursis pour l’un, et le second a écopé de 3 ans de prison dont 1 an de sursis. Les deux condamnés sont âgés de 17 ans et ont ainsi été jugés par le tribunal pour enfant.