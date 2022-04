Chalon-sur-Saône : un court-métrage tourné jusqu’à ce mercredi dans la ville

Depuis lundi et jusqu’à ce mercredi, le court-métrage Que la famille, d’Antoine Pinson, est en tournage dans les rues de Chalon et dans ses environs, notamment dans un bar du centre-ville, dans une forêt et au sein de deux habitations, rapporte Le Journal de Saône-et-Loire.

Que la famille raconte l’histoire d’un d’un jeune adolescent qui tente de convaincre son grand frère de renouer les liens avec leur famille, une production de 9 à 12 minutes dont la sortie est prévue en septembre prochain.