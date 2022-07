Chalon-sur-Saône : un véhicule fonce dans un bar à Saint-Remy

Ce mardi 26 juillet, aux alentours de 19 heures, une voiture a foncé dans le mur du bar Le Californie à Saint-Rémy. À l’arrivée de pompiers, aucune personne n’a été transportée puisqu’aucun client ne se trouvait sur le parvis. Aucun blessé n’est à déplorer. Le conducteur n’a pas été non plus blessé et aucune perturbation de la circulation n’a été causée indique le Journal de Saône-et-Loire.