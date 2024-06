Chalon-sur-Saône : une Marché des fiertés organisée le 15 juin

Le samedi 15 juin prochain, une grande Marche des fiertés va être organisée à Chalon-sur-Saône afin de défendre les communautés LGBT+. Les objectifs seront multiples d'après Info Chalon : faire nombre, se rencontrer, être visibles, se réapproprier l’espace public, et porter haut et fort des revendications. Le rendez-vous est donné à 14h30 devant la piscine de la commune tandis qu'à partir de 16h30, un autre rendez-vous est donné au village associatif à La Méandre. Après cela, pour un moment plus festif, des concerts seront proposés à LaPéniche