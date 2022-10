Chalon veut faire des économies

Avec la hausse des prix de l’énergie, un grand plan d’économie vient d’être lancé pour la ville de Chalon.



La mairie va accélérer le changement des ampoules pour passer au LED, l’éclairage public sera éteint de 22h30 à 5h du matin dans les zones non résidentiel, la puissance lumineuse sera réduite de 30% là où il y a des habitations.

Les illuminations de fin d’année seront éteinte à 23h. Concernant les bâtiments communaux, certaines activités seront regroupées, la température sera de 19 degrés dans le locaux occupés et 16 degrés dans les locaux inoccupés pendant 24 à 48h. On descendra à 8 degrés pour les locaux inoccupés plus de 2 jours.

L’objectif est de réaliser 25% d’économies d’énergie.