Chambon-Feugerolles : plus de 800kg de tabac de contrebande saisis

Selon nos confrères du Progrès, les douaniers de la brigade des douanes de Saint-Etienne ont été les auteurs d'un énorme coup en effectuant une saisie de 832kg de tabac de contrebande dans un camion immatriculé en Pologne suite à une enquête et des surveillances lancées au début du mois de mai. Trois suspects ont été interpellés et ont été placés en garde à vue avant une comparution immédiate. Tous les trois ont été placés en détention provisoire et seront jugés ce jeudi 29 mai devant le tribunal correctionnel de Saint-Etienne.