Chamrousse : trois touristes lyonnais gravement blessés dans un accident de luge

Trois touristes lyonnais ont été grièvement blessés dans un accident de luge survenu ce samedi en fin d’après-midi, dans la station de Chamrousse en l’Isère. Selon Le Dauphiné Libéré, quatre adultes ont emprunté une piste rouge. Ils ont été éjectés dans un virage et ont dévalé la pente sur plusieurs mètres en percutant des arbres.



Les trois victimes ont été hospitalisées. Il s’agit d’un homme et une femme âgés de 36 ans et d’un jeune homme de 23 ans. À noter qu’une quatrième personne est légèrement blessée.