Chantage à la vidéo intime à Saint-Étienne : des enregistrements accableraient Gaël Perdriau

Nouveau rebondissement dans l’affaire du chantage à la vidéo intime à Saint-Étienne.

Ce mardi 6 septembre, Mediapart a diffusé des enregistrements audio qui accableraient le maire Gaël Perdriau. Depuis le début de l’affaire, ce dernier affirme ne pas avoir été tenu au courant du chantage qui visait son (désormais) ancien premier adjoint Gilles Artigues. Le 31 août, l’élu avait même porté plainte pour “dénonciation calomnieuse”.

Le média en ligne présente cinq extraits de conversation. Trois sont des échanges entre Gilles Rossary-Lenglet et Pierre Gauttieri, directeur de cabinet du maire, et deux autres entre le premier nommé et le maire, Gaël Perdriau.

Dans un extrait, lors d’un échange avec Gilles Rossary-Lenglet, le maire évoque Samy Kefi-Jérôme et affirme : “Le coup d’Artigues, vous étiez deux“. Avant d’ajouter quelques secondes plus tard : “La première victime ce sera lui“, rapporte Mediapart.

Comment le maire de Saint-Étienne réagira-t-il face à ces nouveaux éléments ?