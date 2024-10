Chantier de requalification du cours Brillier à Vienne : des fermetures et contraintes de circulation prévues dès ce dimanche

À vienne, le chantier de requalification du cours Brillier se poursuit.

Des fermetures et contraintes de circulation sont à prévoir dès demain. Les travaux dureront environ 3 semaines.

À noter, que ces travaux entraîneront également la fermeture du cours Romestang, entre le boulevard de la République et le cours Brillier, dans le sens nord-sud et entre le cours Briller et la rue Stendhal dans le sens sud-nord.

Des déviations seront mises en place par le boulevard de la République en direction du Sud, et par la rue Stendhal en direction du Nord.

R.H