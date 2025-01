Chefs op’ en lumière : le cinéma à l’honneur !

Ce lundi démarre le festival de cinéma Chefs op' en lumière. Huit films, sélectionnés par un jury de professionnels composé de quatre personnes après visionnage, sont en compétition. Entre le mercredi et le vendredi, les membres du jury devront aller visionner les films sélectionnés dans les salles de cinéma parmi le public. Trois prix seront décernés le 1ᵉʳ février lors de la soirée de clôture qui se déroule au multiplexe : le prix jury, le prix des étudiants et lycéens et le prix du public. Le festival met également en lumière les métiers de l'ombre du cinéma, avec 48 films projetés, dont 26 en avant-première.

EC