Chevaux mutilés : une jument attaquée dans l’Ain

La série noire continue. Une jument a été mutilée dans l’Ain. Elle a notamment eu la vulve sectionnée et une partie de la queue coupée.



Les faits se sont produits à Val-Revermont. L’équidé a survécu à ses blessures, et une autre jument qui se trouvait dans le même pré a été retrouvée indemne.



Pour rappel, deux cas de chevaux mutilés avaient été signalés à Attignat fin août. La gendarmerie appelle les propriétaires de chevaux à s’équiper de «caméras de chasse» et à rendre visite plus souvent à leurs animaux dans les prés.



L’hypothèse d’un seul auteur qui se déplacerait partout en France, est peu plausible. Les enquêteurs privilégient la piste de multiples auteurs. Ces actes de cruauté animale ont été enregistrés dans une vingtaine de départements français.