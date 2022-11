Chine : des manifestations de révolte suite aux restrictions liées au Covid-19

Depuis ce lundi 28 novembre, des manifestations ont éclaté en Chine pour protester face aux restrictions sanitaires imposées en raison du Covid-19, notamment à Shangai. Des tensions ont été relevées entre des civils et des forces de l’ordre, notamment une femme qui aurait filmé les manifestations et qui ne voulait pas montrer les images aux policiers. Des confinements et des tests permanents sont toujours en vigueur au moindre doute ou cas suspicieux du côté de la Chine.