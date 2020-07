Ciné Music Festival : le premier festival de musique au cinéma

Faute de pouvoir aller apprécier la musique en live pendant encore quelques semaines, le Ciné Music festival, organisé pour la première fois cette année du 5 au 21 août, rediffusera des concerts mythiques sur grand écran.

Au programme, pas moins de 17 artistes de la scène française et internationale partageront sur écran géant l’émotion de leur concert dans les salles CGR et Kinepolis de toute la France. Le public pourra assister aux concerts projetés de Damso à l’AccorHotels Arena, de Clara Luciani à l’Olympia, d’Angèle et de sa tournée marathon avec le « Brol Tour », ou encore de Sting à l’Olympia. L’occasion également de pouvoir vibrer une dernière fois au son du regretté Christophe avec son concert “Olympia 2002”.

Le festival permettra aussi aux cinémas, en grande difficulté à cause de la crise, d’augmenter la fréquentation du public le temps de quelques soirées festives. Dans le Rhône les deux cinémas partenaires du festival sont le CGR de Villefranche et de Brignais. Il est possible de réserver sa place à l’unité ou d’obtenir un pass de 2 concerts (18 €), 4 concerts (32 €) ou 6 concerts (42 €) pour bénéficier de tarifs avantageux si vous souhaitez aller en voir plusieurs.

Billetterie à l’unité: 10 € la place; 7 € pour les moins de 14 ans.

Retrouvez la programmation complète dans chaque cinéma sur le site Kinepolis et le site CGR.